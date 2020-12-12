Семья из четырёх человек погибла в результате ДТП в Кабардино-Балкарии

В Зольском районе Кабардино-Балкарии в результате столкновения двух автомобилей погибла семья из четырёх человек, включая двух малолетних детей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«12 декабря на 382-м км автодороги «Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибла семья из четырёх человек, в том числе двое малолетних», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой республики.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Туапсинском районе Краснодарского края.