Четыре человека погибли в ДТП в Краснодарском крае

Короткая ссылка
Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Туапсинском районе Краснодарского края.
Четыре человека погибли в ДТП в Краснодарском крае
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевое управление ГИБДД.

«11 декабря в 16:50 на автодороге М4 «Дон» на 1427-м км произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого четыре человека погибли и один пострадал», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry.

Ранее в Татарстане в результате ДТП погибли двое взрослых и ребёнок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить