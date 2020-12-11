Четыре человека погибли в ДТП в Краснодарском крае

Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Туапсинском районе Краснодарского края.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевое управление ГИБДД.

«11 декабря в 16:50 на автодороге М4 «Дон» на 1427-м км произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого четыре человека погибли и один пострадал», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry.

Ранее в Татарстане в результате ДТП погибли двое взрослых и ребёнок.