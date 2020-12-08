В Татарстане в результате ДТП погибли двое взрослых и ребёнок

В результате лобового столкновения иномарки KIA Ceed и грузового автомобиля в Нижнекамском районе Татарстана погибли двое взрослых и ребёнок.

Об этом сообщает Inforeactor.

Предполагаемой виновницей ДТП стала женщина, которая находилась за рулём легкового автомобиля. Она не справилась с управлением машины во время обгона и выехала на встречную полосу, где двигался большегруз. От полученных при ДТП травм женщина умерла на месте происшествия, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Её мужа и ребёнка, а также водителя грузовика доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Муж и ребёнок от полученных травм скончались в больнице.

Подробности происшествия выясняются.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму в результате аварии грузовик упал с обрыва.