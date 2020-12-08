В Татарстане в результате ДТП погибли двое взрослых и ребёнок
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- РИА Новости
Об этом сообщает Inforeactor.
Предполагаемой виновницей ДТП стала женщина, которая находилась за рулём легкового автомобиля. Она не справилась с управлением машины во время обгона и выехала на встречную полосу, где двигался большегруз. От полученных при ДТП травм женщина умерла на месте происшествия, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Её мужа и ребёнка, а также водителя грузовика доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Муж и ребёнок от полученных травм скончались в больнице.
Подробности происшествия выясняются.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму в результате аварии грузовик упал с обрыва.