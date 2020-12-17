Директоров подмосковных гостиниц и санаториев наградили за помощь во время пандемии

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В Московской области наградили директоров гостиниц и санаториев, которые предоставили свои учреждения под обсерваторы в условиях пандемии COVID-19.
Директоров подмосковных гостиниц и санаториев наградили за помощь во время пандемии
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360»

В такие обсерваторы доставляли прилетевших из-за рубежа россиян, где они проходили двухнедельный карантин. Заведения приняли не менее 11,4 тыс. человек, отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

«Сейчас мы от имени правительства Московской области поблагодарили руководителей частных и государственных гостиниц или пансионатов, оказавших большую помощь», — сказала она.

Обсерваторы работали с апреля по август.

Благодарности губернатора Андрея Воробьёва вручили руководителям из Рузы, Солнечногорска, Мытищ, Домодедова, Щёлкова, Наро-Фоминска, Истры, Одинцова, Коломны и Красногорска.

По сообщениям «Крыминформа», в Симферополе наградили медиков за вклад в борьбу с COVID-19.

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