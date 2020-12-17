В Госдуме поддержали индексацию пенсий в 2021 году

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о том, что страховые пенсии по старости неработающим пенсионерам будут проиндексированы в 2021 году на 6,3%.

Бессараб отметила, что в соответствии с поручениями президента в течение времени до 2024 года пенсии будут повышаться не реже одного раза в год, выше, чем уровень инфляции.

«В среднем такое повышение составит тысячу рублей, с тем, чтобы к 2024 году средний размер пенсии для неработающих пенсионеров составил 20 тыс. рублей по России», — объяснила депутат.

Парламентарий подчеркнула, что президента волнует и вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Несмотря на то что Владимир Владимирович отметил, что в советский период времени работающим пенсионерам, как и, в общем-то, большинстве стран мира на сегодняшний день, не выплачивали пенсии, та ситуация, которая сложилась, требует особого внимания», — заключила она.

Ранее Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что страховые пенсии по старости неработающим пенсионерам будут проиндексированы в 2021 году на 6,3%.