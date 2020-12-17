Автоэксперт прокомментировал изменение стоимости проезда в транспорте Москвы

Руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский прокомментировал новость об изменении стоимости проезда в общественном транспорте Москвы.

Об этом Александр Шумский сообщил «Известиям».

«Не секрет, что общественный транспорт — это не бизнес, а социальная функция города: зачастую расходы на работу автобусов и метро лишь частично покрываются стоимостью билетов. Во многом эти расходы дотируются самим городом. Поэтому так важно поддерживать баланс реальной стоимости билетов с учётом инфляции и иных растущих расходов», — сказал эксперт.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на непростой год, город всё равно вынужден корректировать стоимость билетов, однако делает это в «плавном» режиме.

«Одновременно с увеличением стоимости некоторых билетов московские власти запускают эксперимент по снижению стоимости проезда на отдельных видах транспорта. В целом стоит выразить уверенность, что корректировка стоимости пользования общественным транспортом пройдёт плавно», — добавил он.

Ранее московский Департамент транспорта рассказал об изменениях цены проезда в столице.