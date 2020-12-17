Автоэксперт прокомментировал изменение стоимости проезда в транспорте Москвы

Короткая ссылка
Руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский прокомментировал новость об изменении стоимости проезда в общественном транспорте Москвы.

Об этом Александр Шумский сообщил «Известиям».

«Не секрет, что общественный транспорт — это не бизнес, а социальная функция города: зачастую расходы на работу автобусов и метро лишь частично покрываются стоимостью билетов. Во многом эти расходы дотируются самим городом. Поэтому так важно поддерживать баланс реальной стоимости билетов с учётом инфляции и иных растущих расходов», — сказал эксперт.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на непростой год, город всё равно вынужден корректировать стоимость билетов, однако делает это в «плавном» режиме.

«Одновременно с увеличением стоимости некоторых билетов московские власти запускают эксперимент по снижению стоимости проезда на отдельных видах транспорта. В целом стоит выразить уверенность, что корректировка стоимости пользования общественным транспортом пройдёт плавно», — добавил он.

Ранее московский Департамент транспорта рассказал об изменениях цены проезда в столице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить