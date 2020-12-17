В Башкирии поручили разобраться с выплатами пособий

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться с ситуацией жительницы региона, которая во время пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на невыплату пособия на ребёнка.

«Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил разобраться с ситуацией с невыплатой пособий в ноябре — декабре Альгизе Туктаровой из Башкортостана, которая через кол-центр обратилась к президенту Владимиру Путину», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы регионального правительства.

Ранее стало известно, что следователи проводят доследственную проверку в связи с сообщениями о неполучении медицинским персоналом стимулирующих выплат за работу с пациентами с COVID-19 в городе Коле Мурманской области.

Юрист, член Общественного совета по правам ребёнка при уполномоченном при президенте России Вячеслав Егоров в беседе с Life.ru прокомментировал ситуацию с соцвыплатами.