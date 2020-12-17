В Башкирии поручили разобраться с выплатами пособий

Короткая ссылка
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться с ситуацией жительницы региона, которая во время пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на невыплату пособия на ребёнка.

«Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил разобраться с ситуацией с невыплатой пособий в ноябре — декабре Альгизе Туктаровой из Башкортостана, которая через кол-центр обратилась к президенту Владимиру Путину», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы регионального правительства.

Ранее стало известно, что следователи проводят доследственную проверку в связи с сообщениями о неполучении медицинским персоналом стимулирующих выплат за работу с пациентами с COVID-19 в городе Коле Мурманской области.

Юрист, член Общественного совета по правам ребёнка при уполномоченном при президенте России Вячеслав Егоров в беседе с Life.ru прокомментировал ситуацию с соцвыплатами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить