Путин назвал провокацией вопрос Шнурова про хакеров и Трампа

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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал провокацией вопрос Сергея Шнурова про хакеров и Дональда Трампа.
Путин назвал провокацией вопрос Шнурова про хакеров и Трампа
  • РИА Новости

В ходе конференции Шнуров спросил, почему «русские хакеры в этот раз не смогли помочь избраться Трампу».

«Я считаю, что это не вопрос с вашей стороны, это провокация. Российские хакеры не помогали избираться действующему пока президенту США и не вмешивались во внутренние дела этой великой державы. Это всё домыслы, это всё повод для того, чтобы портить отношения между Россией и США, это повод для того, чтобы не признать легитимности действующего пока президента США», — сказал Путин.

RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.

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