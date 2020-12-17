Путин назвал провокацией вопрос Шнурова про хакеров и Трампа
- РИА Новости
В ходе конференции Шнуров спросил, почему «русские хакеры в этот раз не смогли помочь избраться Трампу».
«Я считаю, что это не вопрос с вашей стороны, это провокация. Российские хакеры не помогали избираться действующему пока президенту США и не вмешивались во внутренние дела этой великой державы. Это всё домыслы, это всё повод для того, чтобы портить отношения между Россией и США, это повод для того, чтобы не признать легитимности действующего пока президента США», — сказал Путин.
RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.