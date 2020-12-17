Путин заявил, что считает ценным прямое общение с гражданами

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что для него нет ничего более ценного, чем прямое общение с гражданами.

«Поскольку ковидные условия не дали нам возможности провести открытую линию, то коллеги мои постарались совместить и одно, и второе мероприятие, вместе сделать с элементами прямой линии, с тем чтобы можно было с гражданами напрямую пообщаться, поговорить, послушать их мнение о том, что в стране происходит, послушать их предложения о том, что и как нужно было бы сделать дополнительно для того, чтобы вопросы, которые у нас стоят, задачи, которые мы решаем, решались бы лучшим образом, эффективнее... Для меня, хочу подчеркнуть, подобные мероприятия не являются формальными. Я придаю им большое значение... Нет ничего более ценного, чем прямое общение с нашими людьми, с гражданами Российской Федерации», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что пресс-конференция российского лидера в этом году будет проходить в новом формате из-за коронавируса.

RT ведёт прямую трансляцию.