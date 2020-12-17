Число выздоровевших в России пациентов с коронавирусом превысило 2,2 млн

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В России за прошедшие 24 часа от коронавирусной инфекции вылечились 26 440 пациентов. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Число выздоровевших в России пациентов с коронавирусом превысило 2,2 млн
  • РИА Новости

«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 26 440 человек... За весь период выписаны по выздоровлению по России 2 202 540», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что в России за сутки от коронавирусной инфекции вылечились 26 490 пациентов.

Ранее стало известно, что за сутки ещё 5777 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Таким образом, общее число выздоровевших увеличилось до 551 207.

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