Число выздоровевших в России пациентов с коронавирусом превысило 2,2 млн

В России за прошедшие 24 часа от коронавирусной инфекции вылечились 26 440 пациентов. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 26 440 человек... За весь период выписаны по выздоровлению по России 2 202 540», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что в России за сутки от коронавирусной инфекции вылечились 26 490 пациентов.

Ранее стало известно, что за сутки ещё 5777 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Таким образом, общее число выздоровевших увеличилось до 551 207.