В Приморском крае рассказали о работе заксобрания в период пандемии

Депутат заксобрания Приморского края Владимир Хмелёв рассказал, как краевой парламент работает в новом для себя дистанционном формате.

О том, как профильный комитет парламента вырабатывает новые регламенты работы, Хмелёв рассказал в беседе с vostokmedia.com.

«Первичным в работе нашего комитета является регламент, а вопросы депутатской этики возникают лишь по фактам нарушений, которых может и не быть... Например, до этого года у нас вообще никогда не было заседаний законодательного собрания в дистанционном режиме, и именно нашему комитету пришлось разрабатывать изменения в регламенте работы нашего парламента, позволяющие депутатам работать на удалёнке», — рассказал Хмелёв.

В целом же эпидемия коронавируса отрицательно сказалась на работе депутатского корпуса.

«Но мы оперативно приспособились, не снизили своей активности на округах, и в заседаниях законодательного собрания, его комитетов не было перерывов или каких-то перебоев, связанных с антиковидными мерами. Работаем. Надеюсь, что в следующем году завершатся многие ограничительные меры и всё вернётся в спокойное русло», — подчеркнул парламентарий.

Ранее в пресс-службе парламента Московской области рассказали, сколько сотрудников в Подмосковье были переведены на дистанционный формат работы из-за пандемии.