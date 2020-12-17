В Приморском крае рассказали о работе заксобрания в период пандемии
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О том, как профильный комитет парламента вырабатывает новые регламенты работы, Хмелёв рассказал в беседе с vostokmedia.com.
«Первичным в работе нашего комитета является регламент, а вопросы депутатской этики возникают лишь по фактам нарушений, которых может и не быть... Например, до этого года у нас вообще никогда не было заседаний законодательного собрания в дистанционном режиме, и именно нашему комитету пришлось разрабатывать изменения в регламенте работы нашего парламента, позволяющие депутатам работать на удалёнке», — рассказал Хмелёв.
В целом же эпидемия коронавируса отрицательно сказалась на работе депутатского корпуса.
«Но мы оперативно приспособились, не снизили своей активности на округах, и в заседаниях законодательного собрания, его комитетов не было перерывов или каких-то перебоев, связанных с антиковидными мерами. Работаем. Надеюсь, что в следующем году завершатся многие ограничительные меры и всё вернётся в спокойное русло», — подчеркнул парламентарий.
Ранее в пресс-службе парламента Московской области рассказали, сколько сотрудников в Подмосковье были переведены на дистанционный формат работы из-за пандемии.