В Москве сообщили о проверках выполнения мер по COVID-19 в общественных местах

Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал о планах проверок соблюдения требований по коронавирусной инфекции COVID-19 в столице.

Он сообщил, что «с целью контроля за соблюдением данных требований уполномоченными органами правительства Москвы, Роспотребнадзором и полицией на постоянной основе проводятся проверки во всех местах массового скопления людей — в магазинах, торговых центрах, кафе, ресторанах, фитнес-центрах, театрах, кинотеатрах и других общественных пространствах».

«Эта работа будет продолжена и в предновогодний период, и во время самих новогодних каникул», — цитирует РИА Новости Данчикова.

Ранее Данчиков рассказал о нарушающих меры по коронавирусу предприятиях.