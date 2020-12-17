В Москве сообщили о проверках выполнения мер по COVID-19 в общественных местах
Он сообщил, что «с целью контроля за соблюдением данных требований уполномоченными органами правительства Москвы, Роспотребнадзором и полицией на постоянной основе проводятся проверки во всех местах массового скопления людей — в магазинах, торговых центрах, кафе, ресторанах, фитнес-центрах, театрах, кинотеатрах и других общественных пространствах».
«Эта работа будет продолжена и в предновогодний период, и во время самих новогодних каникул», — цитирует РИА Новости Данчикова.
Ранее Данчиков рассказал о нарушающих меры по коронавирусу предприятиях.