В Москве сообщили о проверках выполнения мер по COVID-19 в общественных местах

Короткая ссылка
Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал о планах проверок соблюдения требований по коронавирусной инфекции COVID-19 в столице.

Он сообщил, что «с целью контроля за соблюдением данных требований уполномоченными органами правительства Москвы, Роспотребнадзором и полицией на постоянной основе проводятся проверки во всех местах массового скопления людей — в магазинах, торговых центрах, кафе, ресторанах, фитнес-центрах, театрах, кинотеатрах и других общественных пространствах».

«Эта работа будет продолжена и в предновогодний период, и во время самих новогодних каникул», — цитирует РИА Новости Данчикова.

Ранее Данчиков рассказал о нарушающих меры по коронавирусу предприятиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить