В Москве проведут рейды по контролю за антикоронавирусными мерами

Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что во время новогодних праздников в столице будут проведены рейды по контролю за антикоронавирусными мерами.

«Полиция и Роспотребнадзор в круглосуточном режиме проводят рейды во всех местах массового посещения граждан, используются все доступные технические средства, камеры видеонаблюдения... И эту работу будем продолжать все праздничные дни», — цитирует его ТАСС.

По его словам, власти уже усилили контроль в отношении использования масок посетителями торговых центров, а также в отношении режима работы кафе, баров, ресторанов, ночных клубов.

Ранее Данчиков рассказал о нарушающих меры по коронавирусу предприятиях.