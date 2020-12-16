В Москве проведут рейды по контролю за антикоронавирусными мерами

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Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что во время новогодних праздников в столице будут проведены рейды по контролю за антикоронавирусными мерами.
В Москве проведут рейды по контролю за антикоронавирусными мерами
  • РИА Новости

«Полиция и Роспотребнадзор в круглосуточном режиме проводят рейды во всех местах массового посещения граждан, используются все доступные технические средства, камеры видеонаблюдения... И эту работу будем продолжать все праздничные дни», — цитирует его ТАСС.

По его словам, власти уже усилили контроль в отношении использования масок посетителями торговых центров, а также в отношении режима работы кафе, баров, ресторанов, ночных клубов. 

Ранее Данчиков рассказал о нарушающих меры по коронавирусу предприятиях.

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