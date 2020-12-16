В Москве проведут рейды по контролю за антикоронавирусными мерами
- РИА Новости
«Полиция и Роспотребнадзор в круглосуточном режиме проводят рейды во всех местах массового посещения граждан, используются все доступные технические средства, камеры видеонаблюдения... И эту работу будем продолжать все праздничные дни», — цитирует его ТАСС.
По его словам, власти уже усилили контроль в отношении использования масок посетителями торговых центров, а также в отношении режима работы кафе, баров, ресторанов, ночных клубов.
Ранее Данчиков рассказал о нарушающих меры по коронавирусу предприятиях.