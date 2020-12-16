Медведев назвал хроническую проблему России

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Несогласованность действий является хронической проблемой России, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев на заседании комиссии по созданию национальной системы защиты от новых инфекций.
Медведев назвал хроническую проблему России
  • © РИА Новости / Екатерина Штукина

Он подчеркнул, что стране нужны передовые научные исследования, направленные на противодействие антимикробной резистентности.

По его словам, главное — чтобы эта работа велась согласованно.

«Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык и многие люди делают одну и ту же работу, во всяком случае занимаются близкими тематиками», — цитирует Медведева РИА Новости.

Он попросил сформировать комплексный межведомственный план, чтобы скоординировать исследовательские повестки дня различных министерств. 

Ранее сообщалось, что российские учёные создали многофункциональную платформу по автоматизированной диагностике коронавируса и туберкулёза.

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