Медведев назвал хроническую проблему России
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Он подчеркнул, что стране нужны передовые научные исследования, направленные на противодействие антимикробной резистентности.
По его словам, главное — чтобы эта работа велась согласованно.
«Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык и многие люди делают одну и ту же работу, во всяком случае занимаются близкими тематиками», — цитирует Медведева РИА Новости.
Он попросил сформировать комплексный межведомственный план, чтобы скоординировать исследовательские повестки дня различных министерств.
Ранее сообщалось, что российские учёные создали многофункциональную платформу по автоматизированной диагностике коронавируса и туберкулёза.