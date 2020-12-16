Медведев назвал хроническую проблему России

Несогласованность действий является хронической проблемой России, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев на заседании комиссии по созданию национальной системы защиты от новых инфекций.

Он подчеркнул, что стране нужны передовые научные исследования, направленные на противодействие антимикробной резистентности.

По его словам, главное — чтобы эта работа велась согласованно.

«Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык и многие люди делают одну и ту же работу, во всяком случае занимаются близкими тематиками», — цитирует Медведева РИА Новости.

Он попросил сформировать комплексный межведомственный план, чтобы скоординировать исследовательские повестки дня различных министерств.

Ранее сообщалось, что российские учёные создали многофункциональную платформу по автоматизированной диагностике коронавируса и туберкулёза.