В Москве назвали число вакцинировавшихся от коронавируса

В московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом рассказали, сколько людей в столице привились от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Через несколько недель в технополисе «Москва» заработает завод по производству вакцины. Более 12 тыс. человек уже прошли вакцинацию», — говорится в сообщении.

Вместе с этим в заявлении говорится, что мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в течение ближайших недель вакцинация станет доступной для всех жителей города.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице открылась запись на вакцинацию от COVID-19 работников МФЦ, культуры, а также сфер торговли и услуг.