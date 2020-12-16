В Москве назвали число вакцинировавшихся от коронавируса

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В московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом рассказали, сколько людей в столице привились от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Москве назвали число вакцинировавшихся от коронавируса
  • AFP

«Через несколько недель в технополисе «Москва» заработает завод по производству вакцины. Более 12 тыс. человек уже прошли вакцинацию», — говорится в сообщении.

Вместе с этим в заявлении говорится, что мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в течение ближайших недель вакцинация станет доступной для всех жителей города.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице открылась запись на вакцинацию от COVID-19 работников МФЦ, культуры, а также сфер торговли и услуг.

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