Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ 18 декабря.

«18 декабря Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что заседание пройдёт в формате видеоконференции.

Лидеры стран обсудят текущую ситуацию и перспективы развития в рамках СНГ в политической, торгово-экономической, социальной и культурной областях.

Также будут рассмотрены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавируса.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей предложил партнёрам по СНГ проанализировать ситуацию и извлечь уроки из тех событий, которые происходят в белорусском государстве.