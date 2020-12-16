Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ

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Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ 18 декабря.
Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«18 декабря Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что заседание пройдёт в формате видеоконференции.

Лидеры стран обсудят текущую ситуацию и перспективы развития в рамках СНГ в политической, торгово-экономической, социальной и культурной областях.

Также будут рассмотрены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавируса.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей предложил партнёрам по СНГ проанализировать ситуацию и извлечь уроки из тех событий, которые происходят в белорусском государстве.

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