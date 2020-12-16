Собянин одобрил пятый пакет мер поддержки бизнеса Москвы

В Москве одобрен пятый пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса, постановление подписано мэром Сергеем Собяниным. Об этом заявили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

«Столичный бизнес сможет воспользоваться дополнительными мерами экономической поддержки», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, ряд программ, которые действуют в 2020 году, будут продлены на 2021 год.

«Постановления по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Решение об оказании дополнительных мер экономической поддержки было принято по результатам анализа неблагоприятной ситуации, сложившейся в сферах экономики, культуры и нестационарной торговли в условиях продолжающейся пандемии COVID-19», — добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщил Собянин, в Москве для оказания поддержки предпринимателям было сформировало четыре пакета антикризисных мер.

Помощь получили около 50 тыс. предприятий пострадавших отраслей, в которых работают почти 800 тыс. человек.