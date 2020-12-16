Собянин оценил необходимость введения жёсткого локдауна в Москве

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В Москве в настоящее время нет необходимости вводить жёсткий локдаун и закрывать ряд секторов экономики — заболеваемость коронавирусом вскоре может пойти на спад. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин, выступая на заседании Мосгордумы.
Собянин оценил необходимость введения жёсткого локдауна в Москве
  • РИА Новости

«Система справляется с потоком больных. Ситуация непростая, очень сложная. Сам уровень заболеваемости и госпитализации очень высокий, но система справляется… В этих условиях мы можем себе позволить не вводить какие-то сплошные локдауны, чтобы не обрушить экономику, не обрушить доходы москвичей, не нарушить нормальную социальную жизнь. В этих условиях я считаю, что нам нет необходимости вводить какие-то жёсткие локдауны, закрывать целые сектора экономики», — сказал он.

Он выразил надежду, что в ближайшее время пандемия пойдёт на спад.

«Как минимум показатели роста заболеваемости должны стабилизироваться… Но даже если этого не произойдёт, мы видим, что в ближайшие месяцы справимся с этой ситуацией без введения каких-то крайних мер», — подчеркнул он.

Ранее Собянин заявил, что Москва в ближайшие месяцы будет жить в условиях мягких ограничений.

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