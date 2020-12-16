Собянин назвал минимальный размер пенсии в Москве с 1 января

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Минимальный размер пенсии с городской доплатой для пенсионеров Москвы с 1 января 2021 года составит более 20 тыс. рублей. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
Собянин назвал минимальный размер пенсии в Москве с 1 января
  • РИА Новости

«С 1 января минимальный размер пенсий с городской доплатой будет увеличен до 20 222 рублей в месяц. Будут проиндексированы детские пособия и социальные выплаты старшему поколению», — приводит сайт «Москва 24» его слова в ходе выступления с ежегодным отчётом в Мосгордуме.

В середине октября Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионеров в Москве в 2021 году до 13 496 рублей.

Юрист, член Общественного совета по правам ребёнка при уполномоченном при президенте России Вячеслав Егоров в беседе с Life.ru прокомментировал ситуацию с соцвыплатами.

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