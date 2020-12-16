В Крыму прокомментировали темпы прироста числа случаев COVID-19

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Темпы суточного прироста количества случаев заболевания коронавирусом в Крыму превысили показатели в среднем по России за последние два дня.
В Крыму прокомментировали темпы прироста числа случаев COVID-19
  • РИА Новости

«За последние два дня суточные показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым превысили впервые за весь период наблюдения среднероссийский показатель», — цитирует «Крыминформ» руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.

По её словам, ситуация с коронавирусом в Крыму остаётся нестабильной.

За прошедшие сутки на полуострове было зафиксировано 354 новых случая заболевания коронавирусом.

9 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов негативно оценил ситуацию с распространением коронавируса в регионе.

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