Аксёнов оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму

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Глава Крыма Сергей Аксёнов негативно оценил ситуацию с распространением коронавируса в регионе.
Аксёнов оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«У нас, к сожалению, динамика негативная», — цитирует РИА Новости слова Аксёнова в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Он отметил, что за неделю число заболевших возросло на 1797.

Также в регионе было зафиксировано 48 летальных исходов за неделю.

Ранее Сергей Аксёнов заявил, что вакцинация жителей Крыма от коронавируса вакциной «Спутник V» начнётся не раньше января 2021 года.

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