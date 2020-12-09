Аксёнов оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов негативно оценил ситуацию с распространением коронавируса в регионе.

«У нас, к сожалению, динамика негативная», — цитирует РИА Новости слова Аксёнова в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Он отметил, что за неделю число заболевших возросло на 1797.

Также в регионе было зафиксировано 48 летальных исходов за неделю.

Ранее Сергей Аксёнов заявил, что вакцинация жителей Крыма от коронавируса вакциной «Спутник V» начнётся не раньше января 2021 года.