Аксёнов рассказал о сроках вакцинации от коронавируса в Крыму

Массовая вакцинация жителей Крыма от коронавируса вакциной «Спутник V» начнётся не раньше января 2021 года, заявил глава региона Сергей Аксёнов.

Он отметил, что в первую очередь будут вакцинировать медиков, сотрудников Роспотребнадзора и педагогов, технические службы.

«Дальше уже будет массовая вакцинация, посмотрим, какие объёмы вакцин получим. Я думаю, что это будет в январе месяце, не раньше», — цитирует ТАСС Аксёнова.

Ранее стало известно, что одно из отделений Первой горбольницы имени Пирогова в Севастополе отдадут под госпиталь для пациентов с COVID-19.