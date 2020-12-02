Аксёнов рассказал о сроках вакцинации от коронавируса в Крыму
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Он отметил, что в первую очередь будут вакцинировать медиков, сотрудников Роспотребнадзора и педагогов, технические службы.
«Дальше уже будет массовая вакцинация, посмотрим, какие объёмы вакцин получим. Я думаю, что это будет в январе месяце, не раньше», — цитирует ТАСС Аксёнова.
Ранее стало известно, что одно из отделений Первой горбольницы имени Пирогова в Севастополе отдадут под госпиталь для пациентов с COVID-19.