В Череповце сотрудники ДПС спасли пешеходов от наезда автомобиля
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По её словам, автомобиль полицейских остановился перед пешеходным переходом, пропуская людей, когда на левой полосе появился двигавшийся с большой скоростью ВАЗ-2112.
«Мгновенно оценив ситуацию, полицейские включили специальные звуковые и световые сигналы, развернули патрульный автомобиль и перекрыли левую полосу движения. Таким образом, они приняли удар на себя и предотвратили наезд транспортного средства на пешеходов», — заявила Волк.
В результате инцидента никто не пострадал. Экспресс-тест выявил у водителя ВАЗа наличие наркотиков в организме.
При изъятии номеров водитель и пассажир легковой машины пытались помешать правоохранителям.
Ранее в Петербурге на Дунайском проспекте водитель легкового автомобиля, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался уйти от преследования полиции и устроил ДТП, повредив сразу шесть припаркованных автомобилей.