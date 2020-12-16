В Череповце сотрудники ДПС спасли пешеходов от наезда автомобиля, приняв удар на себя, сообщает газета «Известия» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По её словам, автомобиль полицейских остановился перед пешеходным переходом, пропуская людей, когда на левой полосе появился двигавшийся с большой скоростью ВАЗ-2112.

«Мгновенно оценив ситуацию, полицейские включили специальные звуковые и световые сигналы, развернули патрульный автомобиль и перекрыли левую полосу движения. Таким образом, они приняли удар на себя и предотвратили наезд транспортного средства на пешеходов», — заявила Волк.

В результате инцидента никто не пострадал. Экспресс-тест выявил у водителя ВАЗа наличие наркотиков в организме.

При изъятии номеров водитель и пассажир легковой машины пытались помешать правоохранителям.

Ранее в Петербурге на Дунайском проспекте водитель легкового автомобиля, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался уйти от преследования полиции и устроил ДТП, повредив сразу шесть припаркованных автомобилей.