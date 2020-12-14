В Петербурге пытавшийся уйти от полиции водитель повредил шесть машин
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- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости».
Происшествие случилось в ночь на 14 декабря во Фрунзенском районе возле дома №35 по Дунайскому проспекту.
В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти рассказали, что иномарка повредила сразу шесть припаркованных автомобилей.
По сообщениям Life.ru, водитель попытался скрыться во дворе дома, но инспекторы ДПС задержали его.
Нарушителя доставили в территориальный отдел полиции и составили два протокола: за нетрезвую езду и невыполнение требования полиции об остановке.