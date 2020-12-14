В Петербурге пытавшийся уйти от полиции водитель повредил шесть машин

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В Петербурге на Дунайском проспекте водитель легкового автомобиля, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался уйти от преследования полиции и устроил ДТП, повредив сразу шесть припаркованных автомобилей.
В Петербурге пытавшийся уйти от полиции водитель повредил шесть машин
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости».

Происшествие случилось в ночь на 14 декабря во Фрунзенском районе возле дома №35 по Дунайскому проспекту.

В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти рассказали, что иномарка повредила сразу шесть припаркованных автомобилей.

По сообщениям Life.ru, водитель попытался скрыться во дворе дома, но инспекторы ДПС задержали его.

Нарушителя доставили в территориальный отдел полиции и составили два протокола: за нетрезвую езду и невыполнение требования полиции об остановке.

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