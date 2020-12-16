В Кузбассе рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

Пресс-секретарь Центра медицины катастроф Кемеровской области Антон Дужик рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом.

«С места ДТП в больницу были доставлены восемь человек», — цитирует ТАСС Дужика.

Он сообщил, что «по результатам обследования один пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии, ещё четверо получили травмы средней тяжести, все они также госпитализированы».

Пресс-секретарь добавил, что трое человек с лёгкими травмами «направлены на амбулаторное лечение».

Ранее сообщалось, что вахтовый служебный автобус с пассажирами опрокинулся в овраг на технологической дороге.

Как пишет Life.ru, инцидент произошёл около 7:30 (3:30 МСК) под Новокузнецком, на 6-м километре технической дороги, ведущей к одному из предприятий.