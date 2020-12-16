Вахтовый служебный автобус в Кузбассе опрокинулся в овраг

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Вахтовый служебный автобус с пассажирами опрокинулся в овраг на технологической дороги. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Кемеровской области.

Согласно данным пресс-службы Центра медицины катастроф региона, медики доставили в больницу восемь пострадавших, один из них в тяжёлом состоянии.

«ДТП произошло сегодня около 07:30 (03:30 мск) в Новокузнецком районе, на шестом километре технологической автодороги одного из предприятий», — рассказали в региональном главке МВД.

В ведомстве сообщили, что «согласно предварительной информации, водитель служебного автобуса ПАЗ не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил съезд с дороги в овраг».

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.

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