В Приморье спустили со стапеля судно «Катерина Великая»

Первое многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса «Катерина Великая» сошло со стапеля судостроительного комплекса «Звезда». Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.

«На судостроительном комплексе «Звезда» произведён спуск со стапеля первого многофункционального судна снабжения усиленного ледового класса», — говорится в сообщении.

В торжественной церемонии принял участие губернатор региона Олег Кожемяко.

Отмечается, что участие в закладке судна на стапеле в 2017 году принимал российский лидер Владимир Путин.

«Спуск «снабженца» со стапеля ознаменовал завершение одного из этапов его постройки — формирования корпуса и насыщение его системами и механизмами. Одной из завершающих операций этапа стала установка винто-рулевых колонок — ключевого элемента системы электродвижения судна, который обеспечивает его высокие ходовые и маневровые качества», — рассказали в региональном правительстве.

В июне в Нижнем Новгороде со стапелей завода «Красное Сормово» спустили на воду сухогруз класса «река — море» «Пола Алексия».