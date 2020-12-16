В Приморье спустили со стапеля судно «Катерина Великая»
- © primorsky.ru
«На судостроительном комплексе «Звезда» произведён спуск со стапеля первого многофункционального судна снабжения усиленного ледового класса», — говорится в сообщении.
В торжественной церемонии принял участие губернатор региона Олег Кожемяко.
Отмечается, что участие в закладке судна на стапеле в 2017 году принимал российский лидер Владимир Путин.
«Спуск «снабженца» со стапеля ознаменовал завершение одного из этапов его постройки — формирования корпуса и насыщение его системами и механизмами. Одной из завершающих операций этапа стала установка винто-рулевых колонок — ключевого элемента системы электродвижения судна, который обеспечивает его высокие ходовые и маневровые качества», — рассказали в региональном правительстве.
В июне в Нижнем Новгороде со стапелей завода «Красное Сормово» спустили на воду сухогруз класса «река — море» «Пола Алексия».