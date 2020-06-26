В Нижнем Новгороде спустили на воду сухогруз «Красное Сормово»

В Нижнем Новгороде со стапелей завода «Красное Сормово» спустили на воду новый сухогруз класса «река — море» «Пола Алексия».

Как передаёт ОТР, сухогрузы этой серии не имеют аналогов в России.

По словам генерального директора ООО «Пола-Райз» Альберта Выговского, на одном из таких сухогрузов впервые будет испытана система дистанционного управления.

«Мы сейчас участвуем в большом проекте «Маринет» по безэкипажному флоту. На одном из сухогрузов будет установлен модуль, который позволит дублировать работу экипажа на борту из офиса. Это будет первый такой опыт», — уточнил он.

Отмечается, что всего по договору с Государственной транспортной лизинговой компанией будет построено 20 сухогрузов данного проекта.

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