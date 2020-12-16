Володин рассказал о ситуации с коронавирусом в Госдуме

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в беседе с «Российской газетой» рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в нижней палате парламента.
Володин рассказал о ситуации с коронавирусом в Госдуме
  • © duma.gov.ru

Он отметил, что «пандемия, которая вмешалась в жизнь всех граждан, конечно же, внесла изменения и в работу Государственной Думы».

«На сегодняшний день более чем каждый третий депутат переболел коронавирусом. 27 сейчас находятся в больницах. Замечу: внутри Думы заразился только один депутат от своего коллеги, который вернулся из региона», — рассказал Володин.

Согласно данным оперштаба на 15 декабря, в России за сутки выявили 26 689 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в стране достигло 2 707 945. 

Ранее депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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