Санаторий под Омском начал принимать первых переболевших коронавирусом

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Санаторий «Коммунальник» под Омском начал принимать на реабилитацию первых граждан, переболевших коронавирусом, заявили в пресс-службе регионального Министерства труда и соцразвития.
Санаторий под Омском начал принимать первых переболевших коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает «Город 55».

Отмечается, что лечение бесплатное, а средства на реабилитацию выделяются из областного бюджета.

«Набор только начался, сейчас восстановление проходят 52 человека. Уже сегодня мы видим положительную динамику состояния первых поступивших пациентов. Значительно уменьшаются одышка и боли в суставах, уходят боли в области сердца, проходит слабость, пациенты становятся более активными», — рассказали в санатории.

В программу реабилитации входит лечебная физкультура, массаж, физиолечение, прогулки и правильное питание. 

Ранее сообщалось, что с января 2021 года на базе санатория «Юган», расположенного вблизи Нефтеюганска, откроется реабилитационный центр для долечивания пациентов, переболевших коронавирусом.

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