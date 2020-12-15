Санаторий под Омском начал принимать первых переболевших коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает «Город 55».
Отмечается, что лечение бесплатное, а средства на реабилитацию выделяются из областного бюджета.
«Набор только начался, сейчас восстановление проходят 52 человека. Уже сегодня мы видим положительную динамику состояния первых поступивших пациентов. Значительно уменьшаются одышка и боли в суставах, уходят боли в области сердца, проходит слабость, пациенты становятся более активными», — рассказали в санатории.
В программу реабилитации входит лечебная физкультура, массаж, физиолечение, прогулки и правильное питание.
Ранее сообщалось, что с января 2021 года на базе санатория «Юган», расположенного вблизи Нефтеюганска, откроется реабилитационный центр для долечивания пациентов, переболевших коронавирусом.