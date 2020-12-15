Собянин упростил получение компенсаций за покупку технических средств реабилитации

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Инвалиды смогут получить компенсацию за приобретение технических средств реабилитации через портал mos.ru. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин упростил получение компенсаций за покупку технических средств реабилитации
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Подать заявление о назначении компенсации на приобретение отдельных технических средств реабилитации в электронной форме можно с 21 декабря. К ним относятся прикроватный столик, стул для ванны и душа, сиденье для ванны, ступенька для ванны, насадка на унитаз, доска для ванны и доска для пересаживания.

Ежегодно такими выплатами пользуются порядка 7 тыс. инвалидов, а общая сумма выплат составляет около 100 млн рублей.

По сообщениям телеканала «360», социальной поддержкой в Московской области пользуются около 2,5 млн человек.

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