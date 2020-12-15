Собянин упростил получение компенсаций за покупку технических средств реабилитации

Инвалиды смогут получить компенсацию за приобретение технических средств реабилитации через портал mos.ru. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Подать заявление о назначении компенсации на приобретение отдельных технических средств реабилитации в электронной форме можно с 21 декабря. К ним относятся прикроватный столик, стул для ванны и душа, сиденье для ванны, ступенька для ванны, насадка на унитаз, доска для ванны и доска для пересаживания.

Ежегодно такими выплатами пользуются порядка 7 тыс. инвалидов, а общая сумма выплат составляет около 100 млн рублей.

По сообщениям телеканала «360», социальной поддержкой в Московской области пользуются около 2,5 млн человек.