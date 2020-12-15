Данные в соцсетях используются для контроля мер по COVID-19 в Москве
- РИА Новости
Он отметил, что поводом для административного расследования может быть любая информация: фото, видео, в том числе из соцсетей.
«Дальше, естественно, собирается вся доказательная база. И проведение контрольных мероприятий в отношении баров, кафе и ресторанов в части сантребований, в части режима работы не только осуществляется по соцсетям, но и проводятся постоянные рейдовые мероприятия», — приводит РИА Новости его слова в эфире Первого канала.
По данным Данчикова, около 10% предприятий в столице нарушают требования по COVID-19, а большинство компаний соблюдают правила.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что около 40 тыс. штрафов еженедельно выписывается в российских регионах за несоблюдение карантинных мер по коронавирусу.