Данные в соцсетях используются для контроля мер по COVID-19 в Москве

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Основанием для административного расследования за нарушение мер против COVID-19 в Москве может стать опубликованная в соцсетях информация. Об этом заявил начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков.
Данные в соцсетях используются для контроля мер по COVID-19 в Москве
  • РИА Новости

Он отметил, что поводом для административного расследования может быть любая информация: фото, видео, в том числе из соцсетей.

«Дальше, естественно, собирается вся доказательная база. И проведение контрольных мероприятий в отношении баров, кафе и ресторанов в части сантребований, в части режима работы не только осуществляется по соцсетям, но и проводятся постоянные рейдовые мероприятия», — приводит РИА Новости его слова в эфире Первого канала.

По данным Данчикова, около 10% предприятий в столице нарушают требования по COVID-19, а большинство компаний соблюдают правила.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что около 40 тыс. штрафов еженедельно выписывается в российских регионах за несоблюдение карантинных мер по коронавирусу.

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