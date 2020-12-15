Опрос: 85% россиян собираются провести новогодние каникулы дома

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По данным опроса сервиса «Яндекс.Путешествия», около 85% россиян собираются провести новогодние праздники дома.
Опрос: 85% россиян собираются провести новогодние каникулы дома
  • Pixabay

Об этом пишет Life.ru.

Треть респондентов (34%) в качестве причины такого решения назвали нехватку средств на поездку куда-либо, 29% в принципе предпочитают оставаться дома. Многие не стали планировать поездки из-за коронавируса: 13% пугает риск инфицирования, ещё 9% останавливают введённые ограничения.

Из тех, кто всё же собрался в путешествие, большинство планируют отдых внутри страны. Самый популярный город — Сочи, в тройке лидеров Москва и Санкт-Петербург. В топ-5 также вошли Ялта и Казань.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию в туристической отрасли.

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