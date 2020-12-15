Депутат предлагает изменить правила выплат на первого и второго ребёнка
- РИА Новости
По её мнению, это позволит семьям получить пособия на детей, даже если их доход немного превысил предельный уровень за счёт компенсационных выплат.
Об этом пишет «Парламентская газета».
«Необходимо учитывать, что дети-инвалиды являются особой категорией детей, которые нуждаются в особой опеке и заботе со стороны самых близких людей и общества, а также государственных органов, зачастую расходы на необходимую реабилитацию детей-инвалидов превышают доходы семей, а пенсия по государственному обеспечению по инвалидности покрывает лишь незначительную часть затрат на лечение», — отмечает Наталья Костенко.
Она подчеркнула, что аналогичное исключение уже применяют при расчёте среднедушевого дохода для оказания государственной социальной помощи. В него не включают компенсационные выплаты людям, ухаживающим за нетрудоспособными гражданами.
Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала решение правительства России направить дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет.