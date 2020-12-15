Депутат предлагает изменить правила выплат на первого и второго ребёнка

Заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко предлагает не включать в доход семьи, рассчитываемый для назначения детских пособий, выплаты гражданам, которые оставили работу, чтобы ухаживать за детьми-инвалидами, инвалидами с детства и престарелыми.

По её мнению, это позволит семьям получить пособия на детей, даже если их доход немного превысил предельный уровень за счёт компенсационных выплат.

Об этом пишет «Парламентская газета».

«Необходимо учитывать, что дети-инвалиды являются особой категорией детей, которые нуждаются в особой опеке и заботе со стороны самых близких людей и общества, а также государственных органов, зачастую расходы на необходимую реабилитацию детей-инвалидов превышают доходы семей, а пенсия по государственному обеспечению по инвалидности покрывает лишь незначительную часть затрат на лечение», — отмечает Наталья Костенко.

Она подчеркнула, что аналогичное исключение уже применяют при расчёте среднедушевого дохода для оказания государственной социальной помощи. В него не включают компенсационные выплаты людям, ухаживающим за нетрудоспособными гражданами.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала решение правительства России направить дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет.