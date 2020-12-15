Володин сообщил о повторном COVID-19 у пяти депутатов Госдумы

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Пятеро депутатов Госдумы заболели коронавирусной инфекцией повторно, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Володин сообщил о повторном COVID-19 у пяти депутатов Госдумы
  • © State Duma Russia
  • globallookpress.com

По его словам, проведённое накануне тестирование показало, что инфицированы ещё 11 парламентариев.

«Кроме этого, что больше всего тревожит: плюсом пять депутатов повторно заболели коронавирусом. То есть, переболев, заболели вновь», — цитирует Володина РИА Новости.

Он рассказал, что один из них — учёный-полярник Артур Чилингаров.

Всего к настоящему времени переболели или болеют 157 депутатов, добавил председатель ГД.

Ранее сообщалось, что число случаев COVID-19 среди работников ракетно-космической отрасли превысило 13 тыс.

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