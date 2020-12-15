Володин сообщил о повторном COVID-19 у пяти депутатов Госдумы
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По его словам, проведённое накануне тестирование показало, что инфицированы ещё 11 парламентариев.
«Кроме этого, что больше всего тревожит: плюсом пять депутатов повторно заболели коронавирусом. То есть, переболев, заболели вновь», — цитирует Володина РИА Новости.
Он рассказал, что один из них — учёный-полярник Артур Чилингаров.
Всего к настоящему времени переболели или болеют 157 депутатов, добавил председатель ГД.
Ранее сообщалось, что число случаев COVID-19 среди работников ракетно-космической отрасли превысило 13 тыс.