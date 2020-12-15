Володин сообщил о повторном COVID-19 у пяти депутатов Госдумы

Пятеро депутатов Госдумы заболели коронавирусной инфекцией повторно, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, проведённое накануне тестирование показало, что инфицированы ещё 11 парламентариев.

«Кроме этого, что больше всего тревожит: плюсом пять депутатов повторно заболели коронавирусом. То есть, переболев, заболели вновь», — цитирует Володина РИА Новости.

Он рассказал, что один из них — учёный-полярник Артур Чилингаров.

Всего к настоящему времени переболели или болеют 157 депутатов, добавил председатель ГД.

Ранее сообщалось, что число случаев COVID-19 среди работников ракетно-космической отрасли превысило 13 тыс.