Рогозин назвал число случаев COVID-19 среди работников ракетно-космической отрасли

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 среди работников ракетно-космической отрасли.

«Пришли очередные новости о потерях работников ракетно-космической отрасли в борьбе с пандемией коронавируса», — написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Он сообщил, что «на сегодняшний день за всё время эпидемии у нас заболевших 13 082 (+166 за сегодня); Итого выздоровевших — 10 017 (+148 за сегодня); Итого умерших — 78 (+1 за сегодня)».

Согласно данным оперштаба на 10 декабря, в России в течение суток выявили 27 927 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 569 126.

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, депутат Госдумы III—V созывов Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.