Водителей в Москве предупредили о пробках из-за снегопада

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Пробки до девяти баллов ожидаются к вечеру 15 декабря в Москве из-за снегопада, сообщает Департамент транспорта столицы.
Водителей в Москве предупредили о пробках из-за снегопада
  • АГН «Москва»

Об этом пишут «Известия».

«К вечеру прогнозируем до девяти баллов. Плотно будет в центральной части города, на кольцах (ТТК и МКАД), а также в районе проведения дорожных работ (это пересечение Волоколамки и МКАД, Северянинский путепровод, 82-й км МКАД). Сегодня лучше на городском транспорте», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России на текущей неделе.

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