Водителей в Москве предупредили о пробках из-за снегопада
- АГН «Москва»
Об этом пишут «Известия».
«К вечеру прогнозируем до девяти баллов. Плотно будет в центральной части города, на кольцах (ТТК и МКАД), а также в районе проведения дорожных работ (это пересечение Волоколамки и МКАД, Северянинский путепровод, 82-й км МКАД). Сегодня лучше на городском транспорте», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России на текущей неделе.