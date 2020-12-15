СК рассказал об экспертизах по делу о двойном убийстве в Армавире

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Следователи на Кубани назначили проведение посмертной психолого-психиатрической судебной экспертизы после обнаружения тела подозреваемого в совершении убийства женщины и её девятилетнего брата.
СК рассказал об экспертизах по делу о двойном убийстве в Армавире
  • © СК РФ

Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю.

«В рамках расследования будет проведен комплекс судебных экспертиз, в том числе генетические, судебно-медицинские. Кроме того, в отношении подозреваемого будет проведена посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза», — завили в ведомстве.

14 декабря стало известно, что в прибрежной зоне Новороссийска обнаружено тело 32-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве с особой жестокостью 26-летней женщины и её девятилетнего брата в городе Армавире Краснодарского края.

По данным следствия, в ходе конфликта мужчина на почве ревности убил девушку. Затем он направился в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где «с особой жестокостью совершил убийство девятилетнего брата погибшей».

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