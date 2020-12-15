Гинцбург рассказал о планах испытать «Спутник V» на беременных
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Как он отметил РИА Новости, это произойдёт после того, как окончатся исследования вакцины с участием детей и взрослых.
«Исследование на беременных — после детей, а на детях можно будет проводить испытание после того, как на взрослых всё проведут», — сказал он.
Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что в гражданский оборот поступило порядка 320 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V».