Гинцбург рассказал о планах испытать «Спутник V» на беременных

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, когда российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» испытают на беременных.

Как он отметил РИА Новости, это произойдёт после того, как окончатся исследования вакцины с участием детей и взрослых.

«Исследование на беременных — после детей, а на детях можно будет проводить испытание после того, как на взрослых всё проведут», — сказал он.

Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что в гражданский оборот поступило порядка 320 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V».