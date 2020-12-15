В Подмосковье выплату на питание оформили 294 тысячи семей

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С начала года 294 тыс. семей Подмосковья оформили ежемесячную выплату на полноценное питание. Её назначают для беременных, кормящих мам и детей не старше трёх лет.
В Подмосковье выплату на питание оформили 294 тысячи семей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360»

С января 2020 года в Подмосковье этой категории семей вместо молочной кухни назначают ежемесячную выплату. Об этом рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Семьям с малышами в возрасте до года положена 1 тыс. рублей, а с детьми от года до трёх лет — 600 рублей. Беременные получают 400 рублей, кормящие мамы — 1 тыс. руб. Выплату назначают по проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала решение правительства России направить дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет.

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