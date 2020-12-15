В России предложили вдвое снизить объём продаж алкоголя к 2030 году

Эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» предложили более чем вдвое снизить объём продаж алкоголя к 2030 году. Это следует из доклада о демографической ситуации, передаёт РИА Новости.

Как отмечается, объёмы потребления алкоголя в стране составили в 2020 году 16 млрд л.

Для достижения национальных целей развития государства и укрепления социально-экономического положения предлагается снизить показатель к 2024 году до 12 млрд, к 2027 году — до 9 млрд, к 2030 году — до 7 млрд.

Согласно проекту, структура потребления алкогольных напитков к этому времени должна выглядеть следующим образом: 50% — вино, 30% — пиво, 15% — водка и иные крепкие напитки, 5% — прочая алкогольная продукция.

В числе других предложений — уменьшить долю потребителей алкогольной продукции среди трудоспособного населения с 85 до 50%.

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