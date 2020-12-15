Эксперты назвали самые трезвые и самые пьющие регионы России

Эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» составили рейтинг трезвости регионов 2020 года. Копия исследования есть в распоряжении RT.

В пятёрку самых трезвых регионов России вошли Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.

В списке регионов, где хуже всего обстоит ситуация с алкоголем, оказались Республика Коми, Чукотка, Удмуртия, Сахалинская и Магаданская области.

Москва в списке трезвых регионов заняла 13-е место, Санкт-Петербург — 16-е.

«Алкоголь — одна из самых недооценённых проблем в мире. Важно подчеркнуть масштабность и значение негативных последствий, вызванных злоупотреблением алкогольной продукции, с точки зрения демографии, здравоохранения, экономики и национальной безопасности», — отметил руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев.

В качестве основы для составления рейтинга трезвости регионов эксперты проекта использовали шесть наиболее важных критериев оценки: число умерших от отравления алкоголем; численность больных, состоящих на учёте с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз»; число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения; региональный объём всей проданной алкогольной продукции в литрах чистого спирта; число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции; существующий уровень ограничений на продажу алкогольных напитков в каждом конкретном регионе.

Ранее эксперты «Трезвой России» признали Чукотский автономный округ самым благополучным регионом в антинаркотическом рейтинге.