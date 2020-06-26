Составлен антинаркотический рейтинг регионов России

Эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» составили рейтинг регионов страны по степени результативности антинаркотической работы. Копия доклада на основе официальной статистики за 2019 год есть в распоряжении RT.

По результатам исследования, самым благополучным регионом в антинаркотическом рейтинге признан Чукотский автономный округ.

В пятёрку наименее «зависимых» от наркотиков субъектов также вошли Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика, Архангельская и Орловская области.

Самым неблагополучным регионом по эффективности антинаркотической политики эксперты признали Республику Хакасия.

В число таких регионов также вошли Челябинская, Московская, Амурская области и Санкт-Петербург.

При составлении рейтинга были использованы данные Росстата, Минздрава, МВД России и Генеральной прокуратуры и других ведомств.

Учитывались, в частности, такие показатели, как число умерших от отравления наркотиками; численность больных, состоящих на учёте в специализированных учреждениях; число лиц, совершивших преступление в состоянии наркотического опьянения; количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Как рассказал руководитель проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты Султан Хамзаев, эксперты разработали специальную методику, по которой, учитывая официальную статистику, каждому региону была поставлена своя оценка за эффективность борьбы с распространением наркотиков.

«Антинаркотический рейтинг регионов призван показать наиболее проблемные регионы для более тщательной антинаркотической работы. Таким регионам федеральный центр должен оказывать более внимательное отношение и точечно выстраивать систему помощи и решения проблем наркомании», — отметил он.

Ранее в «Трезвой России» предложили создать систему вытрезвителей для правонарушителей, задержанных в состоянии алкогольного опьянения.