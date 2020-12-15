В помещении депо на угольном разрезе в Хакасии произошёл пожар

В помещении депо на угольном разрезе в Хакасии произошло возгорание. К настоящему моменту пожарные уже потушили огонь.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

«В 11:36 (07:36 мск) ликвидация открытого горения», — сказал собеседник.

По данным агентства, пожар произошёл в здании депо площадью 50 на 80 м.

В результате происшествия погиб один рабочий, его тело было обнаружено спасателями. При этом 11 человек эвакуировались с объекта из-за пожара.

Ранее СК возбудил дело по факту возгорания в нефтяной шахте в Коми.