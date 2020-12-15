В помещении депо на угольном разрезе в Хакасии произошёл пожар

Короткая ссылка
В помещении депо на угольном разрезе в Хакасии произошло возгорание. К настоящему моменту пожарные уже потушили огонь.
В помещении депо на угольном разрезе в Хакасии произошёл пожар
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

«В 11:36 (07:36 мск) ликвидация открытого горения», — сказал собеседник.

По данным агентства, пожар произошёл в здании депо площадью 50 на 80 м.

В результате происшествия погиб один рабочий, его тело было обнаружено спасателями. При этом 11 человек эвакуировались с объекта из-за пожара.

Ранее СК возбудил дело по факту возгорания в нефтяной шахте в Коми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить