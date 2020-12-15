В помещении депо на угольном разрезе в Хакасии произошёл пожар
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
«В 11:36 (07:36 мск) ликвидация открытого горения», — сказал собеседник.
По данным агентства, пожар произошёл в здании депо площадью 50 на 80 м.
В результате происшествия погиб один рабочий, его тело было обнаружено спасателями. При этом 11 человек эвакуировались с объекта из-за пожара.
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