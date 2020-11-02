СК возбудил дело по факту возгорания в нефтяной шахте в Коми

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Следственными органами следственного управления СК России по Республике Коми по факту возгорания в нефтяной шахте №3 Нефтешахтного производственного предприятия «Яреганефть» возбуждено уголовное дело.
СК возбудил дело по факту возгорания в нефтяной шахте в Коми
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что дело возбудили по «признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК России («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»)».

Согласно данным следствия, «1 ноября текущего года при производстве буровых работ в нефтешахте №3 вследствие нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов произошло возгорание элементов сооружений шахты».

«К настоящему времени остаётся неизвестной судьба двух горнорабочих подрядной организации, их местонахождение устанавливается», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно об эвакуации из шахты в Коми из-за пожара.

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