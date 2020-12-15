В Росстате оценили подробность данных о смертности людей с COVID-19

Российская статистика смертности заболевших коронавирусом людей считается самой подробной в мире, рассказал РИА Новости глава Росстата Павел Малков.

Как пишет агентство, Росстат в своей статистике смертности людей, заболевших COVID-19, выделяет четыре группы смертей пациентов.

Среди них случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не повлиял на осложнение заболеваний, ставших причиной смерти.

«Нигде в мире мы больше так и не видели настолько подробной статистики по этой теме (смертность от COVID-19. — RT) до сих пор. И тут понятно не было каких-либо международных стандартов, международного опыта других стран, на который можно было опереться. То есть мы пробивали этот путь сами, с нуля, в итоге получили самую подробную статистику по этой теме», — рассказал Малков.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила, почему данные оперативного штаба и Росстата по смертности от коронавирусной инфекции различаются.