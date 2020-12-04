Голикова объяснила различия в данных по смертности от COVID-19

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Вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила, почему данные оперативного штаба и Росстата по смертности от коронавирусной инфекции различаются.
Голикова объяснила различия в данных по смертности от COVID-19
  • Reuters

Она отметила, что оперштаб ежедневно публикует оперативную статистику по смертности людей, у которых был положительный результат ПЦР-теста на коронавирус, а Росстат учитывает информацию, собранную после проведения патологоанатомического вскрытия.

«Оперативные данные могут быть уточнены как в меньшую, так и в большую сторону», — цитирует Голикову Интерфакс.

По её словам, 10 декабря будет подготовлена официальная отчётность за десять месяцев и в ней, помимо общих показателей смертности, будет смертность от COVID-19.

Ранее оперативный штаб сообщил, что за сутки в стране была подтверждена смерть 569 человек с коронавирусом, за весь период — 42 176.

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