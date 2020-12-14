Защита историка Соколова просит дать ему не более восьми лет колонии

Защита историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, просит суд назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

«С учётом требований ст. 62 УК России, если лицо сотрудничало со следствием, то наказание назначается от шести до десяти лет лишения свободы», — сказал адвокат Сергей Лукьянов, выступая в суде.

По его словам, учитывая, что потерпевшая Анастасия Ещенко «дала повод», наличие психотравмирующей ситуации и других смягчающих обстоятельств, наказание Соколову «не может превышать восьми лет лишения свободы».

Ранее сторона обвинения в ходе прений сторон в суде попросила назначить Соколову наказание в виде 15 лет колонии строгого режима.

Как ожидается, суд огласит приговор Соколову 25 декабря.