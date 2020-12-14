Защита историка Соколова просит дать ему не более восьми лет колонии

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Защита историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, просит суд назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.
Защита историка Соколова просит дать ему не более восьми лет колонии
  • РИА Новости

«С учётом требований ст. 62 УК России, если лицо сотрудничало со следствием, то наказание назначается от шести до десяти лет лишения свободы», — сказал адвокат Сергей Лукьянов, выступая в суде.

По его словам, учитывая, что потерпевшая Анастасия Ещенко «дала повод», наличие психотравмирующей ситуации и других смягчающих обстоятельств, наказание Соколову «не может превышать восьми лет лишения свободы».

Ранее сторона обвинения в ходе прений сторон в суде попросила назначить Соколову наказание в виде 15 лет колонии строгого режима.

Как ожидается, суд огласит приговор Соколову 25 декабря.

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