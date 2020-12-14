В Госдуму внесли проект об уголовном наказании за клевету в интернете

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Первый зампредседателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин внёс в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете.
В Госдуму внесли проект об уголовном наказании за клевету в интернете
  • АГН «Москва»

Автор законопроекта отмечает, что большая часть сайтов в интернете не зарегистрированы в качестве СМИ, но имеют аудиторию, которая превосходит по охвату традиционные СМИ.

«Законопроектом предлагается устранить данный пробел правового регулирования и дополнить ч. 2 статьи 128.1 УК положением, в соответствии с которым устанавливается уголовная ответственность за клевету, совершённую публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах за цензуру в отношении российских СМИ.

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