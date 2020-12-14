В МЧС заявили о локализации пожара на складе в Одинцове

В МЧС заявили, что пожар на складе в подмосковном городе Одинцово локализован на площади 1,2 тыс. кв. м.

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России. «В 18:40 пожар локализован на площади 1,2 тыс. кв. м», — говорится в заявлении. Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцове произошёл пожар на складе.